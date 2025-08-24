Menu
Guerra na Ucrânia

EUA impediram Ucrânia de alvejar Rússia com mísseis de longo alcance

24 ago, 2025 - 15:24 • Miguel Marques Ribeiro com Reuters

A decisão abrangeu os mísseis norte-americanos ATACMS e teve impacto também nos Storm Shadow do Reino Unido, cujo uso depende de informação prestada pelo Pentágono.

O Pentágono impediu secretamente a Ucrânia de utilizar sistemas de mísseis tácticos ATACMS do Exército dos EUA para atingir alvos dentro da Rússia, limitando a capacidade de Kiev de empregar estas armas na sua defesa contra a invasão de Moscovo, informou o jornal norte-americano Wall Street Journal (WSJ) neste sábado, citando responsáveis norte-americanos.

A decisão abrangeu também os mísseis britânicos Storm Shadow, cujo uso depende de informação prestada pelos americanos.

A autorização tinha sido dada previamente por Biden, a menos de dois meses da tomada de posse de Donald Trump, em janeiro.

Resultados diplomáticos aquém do esperado

A notícia surge numa altura em que o presidente norte-americano, Donald Trump, se mostra cada vez mais frustrado publicamente com a guerra de três anos e com a sua incapacidade de assegurar um acordo de paz entre a Rússia e a Ucrânia.

Depois da cimeira com o Presidente russo, Vladimir Putin, e de um encontro subsequente com os líderes europeus e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, não terem produzido progressos notáveis, Trump afirmou na sexta-feira que estava novamente a considerar impor sanções económicas à Rússia ou, em alternativa, abandonar o processo de paz.

"Vou tomar uma decisão sobre o que faremos, e será uma decisão muito importante, que pode incluir sanções maciças ou tarifas maciças, ou ambas, ou não faremos nada e diremos que a luta é vossa", disse Trump.

Trump esperava organizar um encontro bilateral entre Putin e Zelenskiy, mas isso também se revelou difícil. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, disse à NBC na sexta-feira que não estava preparada uma agenda prévia que tornasse possível uma reunião com Zelenskiy.

"Putin está pronto para se reunir com Zelenskiy quando a agenda estiver pronta. E essa agenda não está pronta", disse Lavrov à NBC, confirmando que não estava prevista nenhuma reunião para já.

Palavra final de Hegseth

Ao mesmo tempo que a Casa Branca tentava persuadir Putin a participar nas conversações de paz, um processo de aprovação implementado no Pentágono impediu a Ucrânia de lançar ataques em território russo, garante o Wall Street Journal.

O secretário da Defesa, Pete Hegseth, tem a palavra final sobre o uso de armas de longo alcance, afirma ainda o WSJ.

Nem o gabinete presidencial da Ucrânia nem o Ministério da Defesa responderam imediatamente ao pedido de comentário da Reuters sobre o assunto. A Casa Branca e o Pentágono também não responderam imediatamente aos pedidos de esclarecimento.

