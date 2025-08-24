Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 25 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Israel bombardeia capital do Iémen. Seis mortos e dezenas feridos

24 ago, 2025 - 23:30 • Fábio Monteiro com Reuters

Seis pessoas morreram e 86 ficaram feridas após ataques israelitas à capital do Iémen, Sanaa, em resposta ao lançamento de um míssil por militantes Houthi contra Israel.

A+ / A-

Israel lançou este domingo vários ataques aéreos sobre a capital do Iémen, Sanaa, atingindo alvos considerados estratégicos das forças Houthi.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

De acordo com uma fonte do Ministério da Saúde controlado pelos Houthi, os bombardeamentos provocaram seis mortos e 86 feridos. As forças armadas israelitas afirmaram que os ataques visaram um complexo militar onde se situa o palácio presidencial, duas centrais elétricas e um depósito de combustível.

"Os ataques foram realizados em resposta aos repetidos ataques do regime terrorista Houthi contra o Estado de Israel e os seus civis, incluindo o lançamento de mísseis terra-terra e veículos aéreos não tripulados para território israelita nos últimos dias", afirmou o exército israelita, em comunicado.

Na sexta-feira, os Houthi anunciaram ter lançado um míssil balístico em direção a Israel, justificando a ação como um gesto de solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza.

Um responsável da Força Aérea israelita indicou que o míssil transportaria várias submunições "destinadas a ser detonadas no impacto".

"É a primeira vez que este tipo de míssil é lançado a partir do Iémen", acrescentou a mesma fonte.

Desde o início da guerra de Israel contra o Hamas, em outubro de 2023, os Houthi têm intensificado os ataques a navios no Mar Vermelho e lançado mísseis contra Israel, em apoio declarado aos palestinianos.

Abdul Qader al-Murtada, alto responsável do movimento Houthi, garantiu este domingo que o grupo continuará os ataques enquanto persistir o conflito na Faixa de Gaza.

"(Israel) deve saber que não abandonaremos os nossos irmãos em Gaza, quaisquer que sejam os sacrifícios", escreveu na rede social X.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 25 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?