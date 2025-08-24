Israel bombardeia capital do Iémen. Seis mortos e dezenas feridos

Israel lançou este domingo vários ataques aéreos sobre a capital do Iémen, Sanaa, atingindo alvos considerados estratégicos das forças Houthi.

De acordo com uma fonte do Ministério da Saúde controlado pelos Houthi, os bombardeamentos provocaram seis mortos e 86 feridos. As forças armadas israelitas afirmaram que os ataques visaram um complexo militar onde se situa o palácio presidencial, duas centrais elétricas e um depósito de combustível.

"Os ataques foram realizados em resposta aos repetidos ataques do regime terrorista Houthi contra o Estado de Israel e os seus civis, incluindo o lançamento de mísseis terra-terra e veículos aéreos não tripulados para território israelita nos últimos dias", afirmou o exército israelita, em comunicado.

Na sexta-feira, os Houthi anunciaram ter lançado um míssil balístico em direção a Israel, justificando a ação como um gesto de solidariedade com os palestinianos na Faixa de Gaza.

Um responsável da Força Aérea israelita indicou que o míssil transportaria várias submunições "destinadas a ser detonadas no impacto".

"É a primeira vez que este tipo de míssil é lançado a partir do Iémen", acrescentou a mesma fonte.

Desde o início da guerra de Israel contra o Hamas, em outubro de 2023, os Houthi têm intensificado os ataques a navios no Mar Vermelho e lançado mísseis contra Israel, em apoio declarado aos palestinianos.

Abdul Qader al-Murtada, alto responsável do movimento Houthi, garantiu este domingo que o grupo continuará os ataques enquanto persistir o conflito na Faixa de Gaza.

"(Israel) deve saber que não abandonaremos os nossos irmãos em Gaza, quaisquer que sejam os sacrifícios", escreveu na rede social X.