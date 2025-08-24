Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Guerra na Ucrânia

Lavrov. Garantir a segurança da Ucrânia passa pelo estatuto de neutralidade

24 ago, 2025 - 16:21 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro

Ministro dos Negócios Estrangeiros reafirma que Moscovo não aceita a entrada na NATO do país vizinho.

A+ / A-

O ministro russo dos Negócios Estrangeiros defende que as garantias de segurança da Ucrânia devem ser dadas um grupo de países, como a Alemanha e a Turquia e incluir membros do Conselho de Segurança da ONU.

No entanto, no entender do responsável russo, a manutenção da segurança do país vizinho passa pela estatuto de neutralidade e pela garantia de que o país não está alinhado com nenhum bloco militar e não tem aspirações nucleares.

Lavrov reafirmou também que a adesão da Ucrânia à NATO é inaceitável e que a Rússia exige um regime de proteção para os russos que vivem na Ucrânia.

Putin só se encontrará com Zelensky se Kiev ceder às exigências de Moscovo

Guerra na Ucrânia

Putin só se encontrará com Zelensky se Kiev ceder às exigências de Moscovo

Lavrov acrescentou que a Rússia aceitou mostrar fl(...)

O chefe da diplomacia de Moscovo lembrou ainda que está em curso uma discussão territorial com a Ucrânia.

Várias entrevistas nos últimos dias

Lavrov tem-se desdobrado em entrevistas. Na sexta-feira, afirmou, ao canal norte-americano NBC que “Putin está pronto para se encontrar com Zelensky quando a agenda para uma cimeira estiver preparada, e essa agenda não está, de todo, pronta”.

Já este domingo, à agência de notícias France-Presse (AFP), acusou os países ocidentais de estarem "apenas à procura de um pretexto para impedir as negociações” entre Moscovo e Kiev.

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 16h
  • 24 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?