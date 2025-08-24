Lavrov. Garantir a segurança da Ucrânia passa pelo estatuto de neutralidade

24 ago, 2025 - 16:21 • Carla Fino , Miguel Marques Ribeiro
O ministro russo dos Negócios Estrangeiros defende que as garantias de segurança da Ucrânia devem ser dadas um grupo de países, como a Alemanha e a Turquia e incluir membros do Conselho de Segurança da ONU.
No entanto, no entender do responsável russo, a manutenção da segurança do país vizinho passa pela estatuto de neutralidade e pela garantia de que o país não está alinhado com nenhum bloco militar e não tem aspirações nucleares.
Lavrov reafirmou também que a adesão da Ucrânia à NATO é inaceitável e que a Rússia exige um regime de proteção para os russos que vivem na Ucrânia.
Guerra na Ucrânia
Lavrov acrescentou que a Rússia aceitou mostrar fl(...)
O chefe da diplomacia de Moscovo lembrou ainda que está em curso uma discussão territorial com a Ucrânia.
Lavrov tem-se desdobrado em entrevistas. Na sexta-feira, afirmou, ao canal norte-americano NBC que “Putin está pronto para se encontrar com Zelensky quando a agenda para uma cimeira estiver preparada, e essa agenda não está, de todo, pronta”.
Já este domingo, à agência de notícias France-Presse (AFP), acusou os países ocidentais de estarem "apenas à procura de um pretexto para impedir as negociações” entre Moscovo e Kiev.