  • Noticiário das 9h
  • 25 ago, 2025
Ofensiva israelita fez quase 62.700 mortos em Gaza, 64 nas últimas 24 horas, dizem autoridades locais

24 ago, 2025 - 14:01 • Lusa

O ministério da Saúde de Gaza alertou que os números podem ser superiores devido ao grande número de pessoas que continuavam desaparecidas sob os escombros.

A ofensiva lançada por Israel na Faixa de Gaza em outubro de 2023 fez cerca de 62.700 mortos, com mais 64 vítimas nas últimas 24 horas, anunciaram hoje as autoridades do enclave palestiniano.

O Ministério da Saúde de Gaza, controlado pelo Hamas, disse que registou 62.686 mortes e 157.951 feridos desde o início da ofensiva, segundo a agência de notícias espanhola Europa Press.

O ministério alertou que os números podem ser superiores devido ao grande número de pessoas que continuavam desaparecidas sob os escombros.

"Várias vítimas permanecem sob os escombros e nas ruas, uma vez que as ambulâncias e as equipas de defesa civil não conseguem chegar até elas", disse o ministério num comunicado.

Num dos incidentes mais recentes, as forças israelitas mataram hoje quatro pessoas que procuravam ajuda numa zona militar a sul da cidade de Gaza, noticiou a agência norte-americana Associated Press (AP).

O Hospital Al-Awda e testemunhas disseram que os quatro palestinianos foram mortos quando as tropas abriram fogo contra uma multidão que se dirigia a um local administrado pela Gaza Humanitarian Foundation (GHF, na sigla em inglês).

Segundo as testemunhas, o incidente ocorreu a centenas de metros do local operado pela GHF, uma empresa norte-americana criada em 2025 que distribui ajuda na Faixa de Gaza com o apoio de Israel.

"Os tiros foram indiscriminados", disse Mohamed Abed, pai de dois filhos do campo de refugiados de Bureij, acrescentando que, enquanto muitos fugiram, algumas pessoas caíram no chão após terem sido atingidas por balas.

O exército israelita e a GHF não responderam imediatamente aos pedidos de comentários da AP.

Nas últimas 24 horas, 19 pessoas foram mortas enquanto procuravam ou aguardavam a distribuição de comida, o que elevou para 2.095 o número de mortos levados para os hospitais depois de tentarem obter ajuda, segundo o ministério da Saúde.

