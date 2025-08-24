Repórteres Sem Fronteiras: Regras europeias em matéria de IA são insuficientes

O chefe do departamento de tecnologia e jornalismo dos Repórteres Sem Fronteiras (RSF), Vicente Berthier, considera que as regras europeias em matéria de Inteligência Artificial (IA) são insuficientes.

À agência Lusa, Vicente Berthier explica que a IA pode ser utilizada como um instrumento de criação de conteúdo que facilita a produção de "deepfakes" (técnicas que utilizam IA para criar conteúdos falsos, como vídeos, imagens ou áudios, que parecem reais).

A IA impulsiona também o desenvolvimento de "chatbots" (assistente virtual que usa IA e programação para comunicar texto com os utilizadores) e outros sistemas de IA "que ainda parecem ser extremamente permeáveis a vários conteúdos de desinformação e provavelmente incapazes de produzir conteúdo confiável em escala".

Neste sentido, o representante da organização não governamental (ONG) salienta que "as regras europeias em matéria de IA não são suficientes".

Para Vicente Berthier, "a lei da Inteligência Artificial, que se apresenta como um dos quadros mais ambiciosos do mundo, não trata os sistemas que afetam a produção de informação como "de alto risco", o que é um disparate".

"Por exemplo, os fornecedores de "chatbots", que são usados como fonte, devem ser obrigados a usar fontes de informação pluralistas e confiáveis para as respostas dos seus sistemas e, portanto, compartilhar receitas com editores, através de uma negociação coletiva", explica o responsável.