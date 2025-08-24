Resgatadas mais de 230 pessoas de embarcação a sul das Canárias

As autoridades espanholas resgataram esta madrugada 236 pessoas, segundo um balanço provisório, que estavam a bordo de uma embarcação avistada por um navio mercante a cerca de 429 quilómetros a sul de Gran Canaria.

Segundo indicou um porta-voz do Salvamento Marítimo à agência espanhola EFE, entre as 236 pessoas resgatadas, todas de origem subsaariana, há homens, mulheres e menores, ainda que a contagem em terra permita vir a dar mais detalhes sobre o número exato, bem como sobre o seu estado de saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



No sábado, o navio Teos informou o Centro Nacional de Salvamento Marítimo de que uma canoa tinha parado ao seu lado com várias pessoas a bordo, a 232 milhas náuticas (429 quilómetros) a sul de Gran Canaria, uma das ilhas Canárias.

O navio mercante amarrou uma corda à canoa e pediu assistência por não se sentir seguro para realizar mais operações, ao mesmo tempo que explicou ao pessoal de Salvamento que a embarcação precária estava à deriva porque não tinha motor.

A embarcação encontrava-se em águas SAR (sigla em inglês para definir a zona de busca e salvamento) conjunta com Espanha e Marrocos, sendo que este último país informou que não tinha embarcações disponíveis na zona.

Neste momento, o barco de salvamento dirige-se, com todos os resgatados a bordo, para o cais de Arguineguín (Mogán, município na Gran Canária), onde está prevista a sua chegada por volta das 15h15 (hora local).

Este é o primeiro resgate de migrantes na rota das Canárias desde 12 de agosto, quando foram socorridas duas embarcações com 67 pessoas no total em Lanzarote e Gran Canaria.