Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Resgatadas mais de 230 pessoas de embarcação a sul das Canárias

24 ago, 2025 - 12:08 • Lusa

Este é o primeiro resgate de migrantes na rota das Canárias desde 12 de agosto, quando foram socorridas duas embarcações com 67 pessoas no total em Lanzarote e Gran Canaria.

A+ / A-

As autoridades espanholas resgataram esta madrugada 236 pessoas, segundo um balanço provisório, que estavam a bordo de uma embarcação avistada por um navio mercante a cerca de 429 quilómetros a sul de Gran Canaria.

Segundo indicou um porta-voz do Salvamento Marítimo à agência espanhola EFE, entre as 236 pessoas resgatadas, todas de origem subsaariana, há homens, mulheres e menores, ainda que a contagem em terra permita vir a dar mais detalhes sobre o número exato, bem como sobre o seu estado de saúde.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

No sábado, o navio Teos informou o Centro Nacional de Salvamento Marítimo de que uma canoa tinha parado ao seu lado com várias pessoas a bordo, a 232 milhas náuticas (429 quilómetros) a sul de Gran Canaria, uma das ilhas Canárias.

O navio mercante amarrou uma corda à canoa e pediu assistência por não se sentir seguro para realizar mais operações, ao mesmo tempo que explicou ao pessoal de Salvamento que a embarcação precária estava à deriva porque não tinha motor.

A embarcação encontrava-se em águas SAR (sigla em inglês para definir a zona de busca e salvamento) conjunta com Espanha e Marrocos, sendo que este último país informou que não tinha embarcações disponíveis na zona.

Neste momento, o barco de salvamento dirige-se, com todos os resgatados a bordo, para o cais de Arguineguín (Mogán, município na Gran Canária), onde está prevista a sua chegada por volta das 15h15 (hora local).

Este é o primeiro resgate de migrantes na rota das Canárias desde 12 de agosto, quando foram socorridas duas embarcações com 67 pessoas no total em Lanzarote e Gran Canaria.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 12h
  • 24 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?