Rússia acusa países ocidentais de tentarem impedir negociações de paz com Ucrânia

24 ago, 2025 - 11:41 • Lusa
O chefe da diplomacia russa, Serguei Lavrov, acusou este domingo os países ocidentais de tentarem impedir as negociações de paz sobre a Ucrânia, num momento em que os esforços para resolver o conflito parecem ficar paralisados.
“Eles estão apenas à procura de um pretexto para impedir as negociações”, afirmou Lavrov numa entrevista à emissora pública Rossya, citada pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Lavrov também criticou a posição do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que “teima, impõe condições e exige, a qualquer custo, um encontro imediato” com o homólogo russo, Vladimir Putin.