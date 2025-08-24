Menu
  Noticiário das 9h
  25 ago, 2025
Rússia e Ucrânia trocam 146 prisioneiros de guerra

24 ago, 2025 - 22:36 • Reuters

Rússia e Ucrânia realizaram este domingo uma nova troca de 146 prisioneiros de guerra de cada lado, num processo mediado pelos Emirados Árabes Unidos. A maioria dos prisioneiros ucranianos estava detida desde 2022.

Rússia e Ucrânia realizaram este domingo uma nova troca de prisioneiros de guerra, com 146 detidos libertados por cada lado, segundo confirmaram o Ministério da Defesa russo e a Presidência ucraniana.

A operação foi mediada pelos Emirados Árabes Unidos e resultou na libertação de um total de 292 pessoas. Segundo Moscovo, os prisioneiros russos foram encaminhados para a Bielorrússia, onde estão a receber apoio médico e psicológico.

A Ucrânia também devolveu à Rússia oito cidadãos residentes na região russa de Kursk, referiu ainda o ministério russo.

"As trocas continuam. Talvez isso seja possível graças aos nossos soldados, que aumentam o fundo de troca para a Ucrânia", escreveu o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, na rede Telegram, agradecendo o papel dos Emirados Árabes Unidos na supervisão do processo.

Zelensky partilhou imagens dos soldados ucranianos libertados, alguns dos quais estavam detidos desde 2022, ano do início da invasão russa. Entre os libertados encontra-se também um jornalista capturado um mês após o início da guerra.

  Noticiário das 9h
  25 ago, 2025
