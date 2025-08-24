Tufão Kajiki obriga evacuação de mais de meio milhão de pessoas no Vietname

As autoridades vietnamitas emitiram ordens de evacuação para mais de 586 mil pessoas nas províncias centrais de Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Da Nang, face à aproximação do tufão Kajiki. A tempestade, que já regista ventos de 166 km/h, deverá intensificar-se antes de tocar terra na madrugada de segunda-feira, conta a "BBC".

“A situação é extremamente perigosa e não segura para quaisquer veículos ou estruturas como embarcações turísticas, de pesca ou instalações de aquacultura,” alertaram responsáveis do Ministério da Agricultura e Ambiente, citados pela agência AFP.

O Instituto de Meteorologia do Vietname prevê que, mesmo com enfraquecimento após entrar em território nacional, o tufão mantenha ventos de até 200 km/h e provoque precipitação acumulada entre 300 e 400 mm. Estão também previstos aumentos do nível do mar entre dois e quatro metros.

Na China, a passagem da tempestade junto à ilha de Hainão já provocou chuvas intensas, com previsões de até 320 mm de precipitação, segundo a agência meteorológica local.

As autoridades ordenaram que a população nas zonas de risco evite sair à rua a partir das 14h00 GMT de domingo. As forças armadas foram mobilizadas para ajudar nas operações de evacuação e segurança.

A companhia aérea Vietnam Airlines cancelou pelo menos 22 voos de e para as cidades centrais entre domingo e segunda-feira.