Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Tufão Kajiki obriga evacuação de mais de meio milhão de pessoas no Vietname

24 ago, 2025 - 19:55 • Redação

O tufão Kajiki aproxima-se da costa central do Vietname com ventos intensos e chuva torrencial. As autoridades ordenaram a retirada de centenas de milhares de pessoas.

A+ / A-

As autoridades vietnamitas emitiram ordens de evacuação para mais de 586 mil pessoas nas províncias centrais de Thanh Hoa, Quang Tri, Hue e Da Nang, face à aproximação do tufão Kajiki. A tempestade, que já regista ventos de 166 km/h, deverá intensificar-se antes de tocar terra na madrugada de segunda-feira, conta a "BBC".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui.

“A situação é extremamente perigosa e não segura para quaisquer veículos ou estruturas como embarcações turísticas, de pesca ou instalações de aquacultura,” alertaram responsáveis do Ministério da Agricultura e Ambiente, citados pela agência AFP.

O Instituto de Meteorologia do Vietname prevê que, mesmo com enfraquecimento após entrar em território nacional, o tufão mantenha ventos de até 200 km/h e provoque precipitação acumulada entre 300 e 400 mm. Estão também previstos aumentos do nível do mar entre dois e quatro metros.

Na China, a passagem da tempestade junto à ilha de Hainão já provocou chuvas intensas, com previsões de até 320 mm de precipitação, segundo a agência meteorológica local.

As autoridades ordenaram que a população nas zonas de risco evite sair à rua a partir das 14h00 GMT de domingo. As forças armadas foram mobilizadas para ajudar nas operações de evacuação e segurança.

A companhia aérea Vietnam Airlines cancelou pelo menos 22 voos de e para as cidades centrais entre domingo e segunda-feira.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 17h
  • 24 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?