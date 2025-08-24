Menu
  • 25 ago, 2025
Ucrânia atinge central nuclear de Kursk e terminal de combustíveis da Novatek

24 ago, 2025 - 17:56 • Fábio Monteiro com Reuters

Um ataque com drones ucranianos atingiu este domingo a central nuclear de Kursk e provocou um incêndio no terminal da Novatek em Ust-Luga, no noroeste da Rússia. As autoridades russas garantem que não há feridos nem risco de radiação.

A central nuclear de Kursk, situada a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, foi atingida este domingo por um drone que explodiu nas imediações do reator número três, danificando um transformador auxiliar e forçando a redução para metade da capacidade de funcionamento.

Segundo as autoridades russas, os níveis de radiação permanecem normais e não há registo de feridos. Dos quatro reatores existentes na central, dois encontram-se inativos e um está em manutenção programada.

O ataque ocorreu na madrugada deste domingo, data em que a Ucrânia assinala a sua independência da União Soviética.

A cerca de mil quilómetros a norte, no porto de Ust-Luga, na região de Leninegrado, pelo menos dez drones foram abatidos, mas os destroços provocaram um incêndio nas instalações da Novatek, uma das maiores empresas russas de gás e derivados.

"Bombeiros e equipas de emergência estão a trabalhar para extinguir o incêndio", afirmou o governador regional Alexander Drozdenko, garantindo que não há vítimas.

