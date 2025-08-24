Ucrânia atinge central nuclear de Kursk e terminal de combustíveis da Novatek

A central nuclear de Kursk, situada a cerca de 60 quilómetros da fronteira com a Ucrânia, foi atingida este domingo por um drone que explodiu nas imediações do reator número três, danificando um transformador auxiliar e forçando a redução para metade da capacidade de funcionamento.

Segundo as autoridades russas, os níveis de radiação permanecem normais e não há registo de feridos. Dos quatro reatores existentes na central, dois encontram-se inativos e um está em manutenção programada.

O ataque ocorreu na madrugada deste domingo, data em que a Ucrânia assinala a sua independência da União Soviética.

A cerca de mil quilómetros a norte, no porto de Ust-Luga, na região de Leninegrado, pelo menos dez drones foram abatidos, mas os destroços provocaram um incêndio nas instalações da Novatek, uma das maiores empresas russas de gás e derivados.

"Bombeiros e equipas de emergência estão a trabalhar para extinguir o incêndio", afirmou o governador regional Alexander Drozdenko, garantindo que não há vítimas.