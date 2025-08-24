Zelensky destaca valor de paz segura e justa no dia da independência da Ucrânia

O Presidente da Ucrânia felicitou hoje os ucranianos pelo dia da independência com uma mensagem emotiva sobre a aspiração a uma paz justa, segura e duradoura, em contraste com mensagens mais combativas dos anos anteriores.

Num vídeo gravado na emblemática praça da Independência de Kiev, Volodymyr Zelensky destacou a unidade dos ucranianos, que nenhuma “ocupação temporária” pode mudar, mas sem prever uma libertação rápida dos territórios sob controlo russo.

“Um dia, a distância entre os ucranianos desaparecerá e estaremos novamente juntos como um país e uma família. É apenas uma questão de tempo”, prometeu, segundo a agência de notícias espanhola EFE.

A Rússia, que invadiu a Ucrânia em fevereiro de 2022 e desencadeou a guerra mais sangrenta na Europa em 80 anos, ocupa cerca de 20 por cento do território da Ucrânia.

Kiev recusa fazer concessões territoriais em eventuais negociações de paz e exige que sejam retomadas as fronteiras originais de 1991, quando se tornou independente na sequência do colapso da União Soviética, de que fazia parte.

Tais exigências significam a devolução da Península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

Zelensky advertiu que a Ucrânia está em condições de retaliar os ataques russos e danificar as infraestruturas estratégicas se a Rússia não concordar com um cessar-fogo.

“Ninguém pode proibir-nos esses ataques, porque são justos”, defendeu.

Com mais efetivos e meios, as forças russas têm avançado nos últimos meses na frente da batalha, sobretudo no leste, onde declararam a anexação de Donetsk e Lugansk em 2022, juntamente com Zaporijia e Kherson.

Zelensky disse que a Ucrânia já demonstrou que foi capaz de resistir ao “segundo melhor exército do mundo” e defender com sucesso a sua independência.

Afirmou que não haverá nenhum compromisso vergonhoso para alcançar a paz e que Kiev aspira a um acordo digno e abrangente que garanta a segurança.

“Só nós decidiremos o nosso futuro”, declarou.

Zelensky prometeu que a Ucrânia receberá dos aliados “garantias de segurança tão fortes que ninguém pensará em atacar” novamente o país.

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, chegou hoje de manhã a Kiev para participar nas comemorações do 34.º aniversário da independência da Ucrânia e reunir-se com Zelensky.

“Neste momento crítico da história desta nação, o Canadá reforça o apoio e os esforços em prol de uma paz justa e duradoura para a Ucrânia”, escreveu Carney nas redes sociais, citado pela agência noticiosa France-Presse (AFP).