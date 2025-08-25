Árvores derrubadas e casas inundadas enquanto o tufão Kajiki atinge o Vietname

O tufão Kajiki trouxe chuvas torrenciais à costa centro-norte do Vietname esta segunda-feira, derrubando árvores e inundando casas, apesar da diminuição da intensidade dos ventos ao longo do dia.

Pelas 8h00, hora de Lisboa, Kajiki encontrava-se junto à costa das províncias de Nghe An e Ha Tinh, com ventos a abrandar para 118-133 km/h, depois de terem atingido os 166 km/h, segundo a agência meteorológica nacional.

“É aterrador”, disse Dang Xuan Phuong, residente de 48 anos em Cua Lo, uma cidade turística na província de Nghe An, diretamente atingida pela tempestade. “Quando olho dos pisos superiores vejo ondas com dois metros de altura, e a água já inundou as estradas em redor”, contou Phuong à Reuters.

Relatórios da comunicação social estatal indicaram que, em várias zonas da província de Ha Tinh, a eletricidade foi cortada, telhados foram arrancados e explorações piscícolas flutuantes arrastadas pelas águas.

O Vietname tinha já encerrado aeroportos, fechado escolas e iniciado evacuações em massa perante a aproximação da tempestade mais forte do ano até agora.

O governo alertara antes para “uma tempestade extremamente perigosa e de movimento rápido”, acrescentando que Kajiki traria chuvas intensas, inundações e deslizamentos de terra.

Com uma longa linha costeira voltada para o Mar da China Meridional, o Vietname é frequentemente afetado por tempestades mortais que provocam inundações e aluimentos de terras perigosos.

A agência meteorológica afirmou que a precipitação poderia atingir os 500 milímetros entre a tarde de segunda-feira e o final de terça-feira em várias zonas do norte do país.

O governo vietnamita informou que cerca de 30 mil pessoas tinham sido retiradas de áreas costeiras na manhã de segunda-feira. Mais de 16.500 soldados e 107 mil elementos paramilitares foram mobilizados para ajudar nas evacuações e ficar de prevenção para operações de busca e salvamento.

Dois aeroportos nas províncias de Thanh Hoa e Quang Binh foram encerrados, segundo a Autoridade da Aviação Civil do Vietname. A Vietnam Airlines e a Vietjet cancelaram dezenas de voos de e para a região no domingo e na segunda-feira.

O tufão Kajiki passou junto à costa sul da ilha chinesa de Hainan no domingo, a caminho do Vietname, obrigando a cidade de Sanya a encerrar negócios e transportes públicos.

A província mais a sul da China reduziu os níveis de alerta de tufão e de emergência na manhã de segunda-feira, mas alertou para chuvas intensas e tempestades localizadas em cidades do sul de Hainan.

Os meios de comunicação locais noticiaram que muitos residentes de Sanya, estância turística popular, procuraram abrigo em garagens subterrâneas na noite de domingo. Na manhã de segunda-feira, estradas estavam cobertas de ramos partidos de árvores de grande porte derrubadas pela tempestade.

Na segunda-feira, o ministério dos Transportes da China instou as autoridades locais em várias províncias e regiões a manterem-se vigilantes perante os riscos e potenciais desastres secundários, após os alertas do serviço meteorológico nacional sobre os efeitos do tufão em grande parte do país até ao início de terça-feira.

As áreas abrangidas incluem o sudoeste da China – Sichuan, Yunnan e Guangxi – e o aviso estendeu-se também até províncias do nordeste, como Heilongjiang e Jilin, junto à Coreia do Norte.

A embaixada chinesa em Hanói lembrou esta segunda-feira os cidadãos chineses no Vietname para reforçarem as medidas de prevenção e prepararem-se para ventos fortes e chuvas intensas.