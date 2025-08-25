Ataque a hospital em Gaza faz pelo menos 15 mortos, incluindo jornalistas

Os ataques israelitas ao Hospital Nasser, em Gaza, na segunda-feira, mataram pelo menos 15 pessoas, incluindo quatro jornalistas, um dos quais trabalhava para a Reuters, disseram responsáveis de saúde palestinianos.

O operador de câmara Hussam al-Masri, contratado da Reuters, foi morto no primeiro ataque, segundo as autoridades. O fotógrafo Hatem Khaled, que também era contratado da Reuters, ficou ferido num segundo ataque, disseram as autoridades.

O Exército israelita e o Gabinete do Primeiro-Ministro não comentaram imediatamente os ataques.

Testemunhas disseram que o segundo ataque ocorreu depois de equipas de resgate, jornalistas e outras pessoas terem acorrido ao local do ataque inicial. A transmissão em direto da Reuters a partir do hospital, que era operado por Masri, foi subitamente interrompida no momento do ataque inicial, mostraram imagens da Reuters.

As autoridades de saúde de Gaza identificaram os outros três jornalistas como Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama e Moaz Abu Taha. Um socorrista também estava entre os mortos, acrescentaram.

Mais de 240 jornalistas palestinianos foram mortos por fogo israelita em Gaza desde o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.

[Notícia atualizada às 10h02 de 25 de agosto de 2025 para atualizar o número de jornalistas mortos]