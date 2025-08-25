Ataque que matou jornalistas em Gaza foi "erro trágico", diz Israel

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, afirmou esta segunda-feira que Israel lamenta profundamente o que descreveu como um "erro trágico" ocorrido no Hospital Nasser, no sul da Faixa de Gaza.



"A nossa guerra é contra os terroristas do Hamas. Os nossos objetivos justos são derrotar o Hamas e trazer os nossos reféns de volta a casa", declarou Netanyahu.



Um ataque israelita contra o Hospital Nasser provocou a morte a pelo menos 20 pessoas, entre as quais cinco jornalistas ao serviço de agências noticiosas como a Reuters, Associated Press e Al Jazeera.



O exército israelita reconheceu ter realizado "um ataque na zona do hospital Nasser" e anunciou uma "investigação", lamentando "qualquer dano causado a indivíduos não envolvidos" e que "não teve como alvo jornalistas propriamente ditos".



O ataque foi condenado por vários países e o secretário-geral da ONU, António Guterres, exigiu uma investigação rápida e imparcial.