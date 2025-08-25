Como as alterações climáticas estão a levar os peixes da Europa a procurar novas águas

As alterações climáticas estão a remodelar os habitats marinhos. Alguns peixes beneficiam, outros saem a perder.

Já sujeitos a pressões como a sobrepesca e a poluição, os peixes enfrentam agora águas mais quentes e mudanças na disponibilidade de alimento. Isto gera o chamado desajuste predador-presa: presas e predadores deixam de coincidir no tempo e no espaço, o que afeta não só as nossas dietas, mas também as pescas e a saúde dos oceanos.

À medida que o mar aquece, as espécies procuram manter-se nas condições a que estão mais adaptadas. Algumas conseguem migrar, mas outras dependem de habitats muito específicos em certas fases da vida – por exemplo, algas marinhas usadas para reprodução. O resultado é desigual: novos recursos para alguns países, grandes perdas para outros.

A gestão das pescas baseia-se em “stocks”, populações delimitadas por fronteiras nacionais. Mas os peixes não reconhecem essas fronteiras. Com o seu deslocamento devido ao clima, a gestão pesqueira terá de ser mais flexível e adaptativa.

Até 2050, as águas em redor do Reino Unido deverão aquecer cerca de 1°C num cenário de emissões moderadas. Se as emissões não forem controladas, a subida poderá atingir 2 a 3°C até 2100. Ao mesmo tempo, o alimento dos peixes – como o plâncton – pode cair até 30%.

Alguns modelos desenvolvidos por cientistas analisaram 17 espécies comerciais, incluindo cavala, bacalhau, solha, atum e sardinha, em dois cenários climáticos. Os resultados apontam para um mosaico de vencedores e vencidos.

Sardinhas e cavalas: sensíveis à temperatura, deverão deslocar-se para norte — até 30 km no Mar do Norte e 130 km no Atlântico Nordeste até 2100. A sardinha pode ganhar 10% em abundância no Atlântico, mas a cavala poderá cair 10% no Atlântico e 20% no Mar do Norte.

Atum-rabilho (bluefin): pode beneficiar, com abundância a crescer 10% nas águas britânicas, quase sem se deslocar.

Espécies de fundo como bacalhau e saithe: têm menos opções. No Mar do Norte, deslocar-se-ão apenas 15 km para sul em busca de águas mais frias, mas ainda assim poderão cair 10-15% até 2050.

Se o aquecimento se intensificar, as perdas agravam-se: bacalhau e saithe podem cair 30-40% até final do século; a cavala recuar 25%; a sardinha ganhar apenas 5% apesar de se deslocar 250 km para norte; e o atum-rabilho aumentar 40%.

Estes modelos, porém, não captam todas as interações ecológicas, como as relações predador-presa. O atum, por exemplo, caça cavala e arenque. Golfinhos, focas e aves marinhas também terão respostas distintas, o que pode alterar ecossistemas inteiros.

Além disso, 24% das pescarias no Atlântico Nordeste já não são sustentáveis. A sobrepesca irá agravar ainda mais o stress causado pelo clima.

Para manter os stocks viáveis, gestores terão de integrar o fator climático nas avaliações e rever acordos de pesca. As fronteiras políticas não travarão espécies em movimento, e isso testará cotas e tratados internacionais.

Com gestão inteligente e ação climática séria, ainda é possível garantir peixe nos nossos pratos no futuro. Ignorar o problema significa arriscar perder espécies familiares como o bacalhau.