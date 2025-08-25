Menu
Donald Trump ameaça cadeias de televisão ABC e NBC

25 ago, 2025 - 09:09 • Vítor Mesquita , Daniela Espírito Santo

Em causa, o que o Presidente dos Estados Unidos da América considera uma cobertura noticiosa tendenciosa contra ele.

A+ / A-

É um novo ataque aos media. Donald Trump defendeu, esta segunda-feira, a revogação das licenças de transmissão das cadeias de televisão ABC e NBC.

Em causa, o que o Presidente dos Estados Unidos da América considera uma cobertura noticiosa tendenciosa contra ele. Na rede social Truth Social, Trump pede à Comissão Federal de Comunicações que revogue as licenças das duas cadeias, alegando que ABC e NBC produziram 97% de notícias más sobre o atual Presidente dos EUA.

"Por que é que a ABC e a NBC FAKE NEWS, duas das piores e mais tendenciosas estações do mundo, não pagam milhões de dólares por ano em LICENÇAS?", questiona.

"Deviam perder as suas licenças pela sua injusta cobertura dos republicanos e/ou conservadores, mas, no mínimo, deviam pagar MUITO caro por terem o privilégio de usar as ondas hertzianas mais valiosas em qualquer lugar e a qualquer hora!!!", continua Trump, que aproveita a oportunidade para ameaçar o jornalismo.

"O "jornalismo" desonesto não deveria ser recompensado, deveria ser extinto!!!", exclama.

Trump acusa, ainda, as duas cadeias televisivas de serem um braço do Partido Democrata.

