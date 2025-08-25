Menu
Médio Oriente

Governo israelita pronto para apoiar Líbano no desarmamento do Hezbollah

25 ago, 2025 - 09:07 • Reuters

No início deste mês, o gabinete libanês aprovou os objetivos de um plano norte-americano para desarmar o grupo Hezbollah, alinhado com o Irão.

Israel está pronto para apoiar o Líbano no desarmamento do Hezbollah, afirmou o gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, em comunicado esta segunda-feira.

No início deste mês, o gabinete libanês aprovou os objetivos de um plano norte-americano para desarmar o grupo Hezbollah, alinhado com o Irão.

Numa nota do gabinete do primeiro-ministro israelita, divulgada há momentos pela agência Reuters, Israel assegura que, se o exército libanês tomar medidas para desarmar o Hezbollah, o Estado judaico tomará "medidas recíprocas", que podem incluir uma redução da presença militar no Líbano.

É a resposta de Benjamin Netanyahu à decisão libanesa de tentar desarmar o grupo extremista até ao final de 2025.

