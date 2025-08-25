Menu
  • Noticiário das 13h
  • 25 ago, 2025
Helicóptero despenha-se num campo na Ilha de Wight

25 ago, 2025 - 12:02 • Reuters

Uma equipa de cuidados intensivos, incluindo um médico e um paramédico especializado, foi enviada para o local.

Um helicóptero despenhou-se esta segunda-feira num campo perto de uma cidade balnear na Ilha de Wight, no Reino Unido, informou a polícia.

A Polícia de Hampshire e da Ilha de Wight disse ter recebido o alerta às 9h24 sobre a queda de um helicóptero num campo próximo de Ventnor.

Uma equipa de cuidados intensivos, incluindo um médico e um paramédico especializado, foi enviada pelo Serviço de Ambulância Aérea de Hampshire e da Ilha de Wight. As autoridades não avançaram, de imediato, quantas pessoas seguiam a bordo ou se havia feridos.

