Helicóptero despenha-se num campo na Ilha de Wight

25 ago, 2025 - 12:02 • Reuters
Um helicóptero despenhou-se esta segunda-feira num campo perto de uma cidade balnear na Ilha de Wight, no Reino Unido, informou a polícia.
A Polícia de Hampshire e da Ilha de Wight disse ter recebido o alerta às 9h24 sobre a queda de um helicóptero num campo próximo de Ventnor.
Uma equipa de cuidados intensivos, incluindo um médico e um paramédico especializado, foi enviada pelo Serviço de Ambulância Aérea de Hampshire e da Ilha de Wight. As autoridades não avançaram, de imediato, quantas pessoas seguiam a bordo ou se havia feridos.