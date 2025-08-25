Israel confirma ataque próximo de hospital que fez pelo menos 20 mortos, incluindo jornalistas

Os ataques israelitas ao Hospital Nasser, em Gaza, esta segunda-feira, mataram pelo menos 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas, um dos quais trabalhava para a Reuters. O número de vítimas mortais é avançado pelos responsáveis de saúde palestinianos.

O operador de câmara Hussam al-Masri, contratado da Reuters, foi morto no primeiro ataque, segundo as autoridades. O fotógrafo Hatem Khaled, que também era contratado da Reuters, ficou ferido num segundo ataque, disseram as autoridades.

O Exército israelita já confirmou a realização de um ataque na área do Hospital Nasser. Segundo a Agência Reuters, os militares israelitas lamentam, em comunicado, a morte de civis e garantem que os jornalistas não foram um alvo intencional, mas também não revelam quem seria o alvo da operação.

O mesmo comunicado adianta que o exército vai abrir um inquérito para apurar o sucedido.

Testemunhas disseram que o segundo ataque ocorreu depois de equipas de resgate, jornalistas e outras pessoas terem acorrido ao local do ataque inicial. A transmissão em direto da Reuters a partir do hospital, que era operado por Masri, foi subitamente interrompida no momento do ataque inicial, mostraram imagens da Reuters.

As autoridades de saúde de Gaza identificaram os outros três jornalistas como Mariam Abu Dagga, Mohammed Salama e Moaz Abu Taha. Um socorrista também estava entre os mortos, acrescentaram.

Mariam Dagga, 33 anos, trabalhava como freelancer para a Associated Press desde o início da guerra em Gaza, bem como para outros órgãos de comunicação social.

A Al Jazeera confirmou também que o seu jornalista Mohammed Salam estava entre os mortos no ataque ao hospital Nasser.

Mais de 240 jornalistas palestinianos foram mortos por fogo israelita em Gaza desde o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, de acordo com o Sindicato dos Jornalistas Palestinianos.

[Notícia atualizada às 13h00 de 25 de agosto de 2025 para atualizar o número de mortos]