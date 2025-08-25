Kilmar Abrego detido novamente: Pode ser deportado para o Uganda

25 ago, 2025 - 17:56 • Ricardo Vieira, com Reuters
Kilmar Abrego Garcia, um imigrante deportado por engano pelos Estados Unidos para El Salvador, foi novamente detido esta segunda-feira e pode ser deportado uma segunda vez, mas para o Uganda.
O cidadão natural de El Salvador, de 30 anos, tinha sido libertado na sexta-feira pelas autoridades norte-americanas após uma saga de vários meses que ainda não tem fim à vista.
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
Kilmar Abrego, de 30 anos, foi deportado em março para El Salvador, onde ficou numa mega-prisão de alta segurança, e tornou-se um símbolo da política anti-imigração agressiva do Presidente norte-americano, Donald Trump.
Foi expulso dos EUA contrariando uma decisão judicial de 2019, que tinha excluído a possibilidade de deportação devido ao risco de ser perseguido por gangues se regressasse a El Salvador.
Kilmar Abrego tornou-se um símbolo da política ant(...)
Em junho, foi trazido de volta para os Estados Unidos, onde ficou detido numa prisão do estado do Tennessee, sob acusações de tráfico humano. Kilmar Abrego declarou-se inocente.
A administração Trump ameaça agora deportar novamente Kilmar Abrego, mas o Uganda, país africano com o qual não tem qualquer ligação.
O imigrante foi detido esta segunda-feira de manhã nas instalações do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), no centro de Baltimore, onde se apresentara para uma entrevista previamente agendada.
Os seus advogados reagiram de imediato, solicitando à juíza federal Paula Xinis, sediada em Greenbelt, Maryland, que impeça uma nova deportação sem que seja assegurado o devido processo legal, conforme garantido pela Constituição dos Estados Unidos.
A audiência do caso está marcada para as 14h00 (hora local), 19h00 em Lisboa.