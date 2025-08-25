Menu
  • Noticiário das 9h
  • 26 ago, 2025
Estados Unidos

Kilmar Abrego detido novamente: Pode ser deportado para o Uganda

25 ago, 2025 - 17:56 • Ricardo Vieira, com Reuters

O cidadão natural de El Salvador tinha sido libertado na sexta-feira pelas autoridades norte-americanas após uma saga de vários meses que ainda não tem fim à vista.

Kilmar Abrego Garcia, um imigrante deportado por engano pelos Estados Unidos para El Salvador, foi novamente detido esta segunda-feira e pode ser deportado uma segunda vez, mas para o Uganda.

O cidadão natural de El Salvador, de 30 anos, tinha sido libertado na sexta-feira pelas autoridades norte-americanas após uma saga de vários meses que ainda não tem fim à vista.

Kilmar Abrego, de 30 anos, foi deportado em março para El Salvador, onde ficou numa mega-prisão de alta segurança, e tornou-se um símbolo da política anti-imigração agressiva do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Foi expulso dos EUA contrariando uma decisão judicial de 2019, que tinha excluído a possibilidade de deportação devido ao risco de ser perseguido por gangues se regressasse a El Salvador.

Em junho, foi trazido de volta para os Estados Unidos, onde ficou detido numa prisão do estado do Tennessee, sob acusações de tráfico humano. Kilmar Abrego declarou-se inocente.

A administração Trump ameaça agora deportar novamente Kilmar Abrego, mas o Uganda, país africano com o qual não tem qualquer ligação.

O imigrante foi detido esta segunda-feira de manhã nas instalações do Serviço de Imigração e Controlo de Alfândegas (ICE), no centro de Baltimore, onde se apresentara para uma entrevista previamente agendada.

Os seus advogados reagiram de imediato, solicitando à juíza federal Paula Xinis, sediada em Greenbelt, Maryland, que impeça uma nova deportação sem que seja assegurado o devido processo legal, conforme garantido pela Constituição dos Estados Unidos.

A audiência do caso está marcada para as 14h00 (hora local), 19h00 em Lisboa.

