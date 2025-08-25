Kilmar Abrego detido novamente: Pode ser deportado para o Uganda

Kilmar Abrego Garcia, um imigrante deportado por engano pelos Estados Unidos para El Salvador, foi novamente detido esta segunda-feira e pode ser deportado uma segunda vez, mas para o Uganda.



O cidadão natural de El Salvador, de 30 anos, tinha sido libertado na sexta-feira pelas autoridades norte-americanas após uma saga de vários meses que ainda não tem fim à vista.



Kilmar Abrego, de 30 anos, foi deportado em março para El Salvador, onde ficou numa mega-prisão de alta segurança, e tornou-se um símbolo da política anti-imigração agressiva do Presidente norte-americano, Donald Trump.



Foi expulso dos EUA contrariando uma decisão judicial de 2019, que tinha excluído a possibilidade de deportação devido ao risco de ser perseguido por gangues se regressasse a El Salvador.