​Neonazi muda de género para cumprir pena em prisão feminina

Sven Liebich agora é Marla-Svenja Liebich. Um conhecido líder neonazi alemão assumiu-se como mulher para cumprir pena de prisão numa ala feminina.



Em julho de 2023, quando ainda se identificava como homem, Liebich foi condenado a ano e meio de prisão efetiva por crimes de extremismo, como incitamento ao ódio étnico, difamação e injúria.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Liebich, membro do grupo neonazi Sangue e Honra, deverá começar a cumprir pena nos próximos dias no estabelecimento prisional de Chemnitz, no estado da Saxónia.

Após ser condenado, o militante neonazi mudou de género e de nome, para Marla-Svenja Liebich, ao assinar uma simples declaração ao abrigo da Lei de Autodeterminação.

A legislação entrou em vigor em novembro de 2024. Ao abrigo do acordo para o novo governo, deverá ser revista até 31 de julho do próximo ano.

Até lá, a neonazi Marla-Svenja Liebich, de 53 anos, deverá começar a cumprir a pena na ala feminina.



No entanto, uma fonte do Ministério Público da Saxónia disse a um jornal que poderão ser requeridos relatórios psicológicos e médicos adicionais, em casos onde haja suspeita de aproveitamento abusivo da declaração de autodeterminação de género para influenciar as condições prisionais.

Antes de se identificar como mulher, Marla-Svenja Liebich criticava a "ideologia de género" e chamava "parasitas" aos participantes em desfiles LGBTQI+.