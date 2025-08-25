Menu
Alemanha

​Neonazi muda de género para cumprir pena em prisão feminina

25 ago, 2025 - 20:04 • Ricardo Vieira

Liebich, que fazia parte do grupo neonazi Sangue e Honra, deverá começar a cumprir pena na ala para mulheres do estabelecimento prisional de Chemnitz.

A+ / A-

Sven Liebich agora é Marla-Svenja Liebich. Um conhecido líder neonazi alemão assumiu-se como mulher para cumprir pena de prisão numa ala feminina.

Em julho de 2023, quando ainda se identificava como homem, Liebich foi condenado a ano e meio de prisão efetiva por crimes de extremismo, como incitamento ao ódio étnico, difamação e injúria.

Liebich, que fazia parte do grupo neonazi Sangue e Honra, deverá começar a cumprir pena nos próximos dias no estabelecimento prisional de Chemnitz, no estado da Saxónia.

Após ser condenado, o militante neonazi mudou de género e de nome, para Marla-Svenja Liebich, ao assinar uma simples declaração ao abrigo da Lei de Autodeterminação.

A legislação entrou em vigor em novembro de 2024. Ao abrigo do acordo para o novo governo, deverá ser revista até 31 de julho do próximo ano.

Até lá, a neonazi Marla-Svenja Liebich, de 53 anos, deverá começar a cumprir a pena na ala feminina.

No entanto, uma fonte do Ministério Público da Saxónia disse a um jornal que poderão ser requeridos relatórios psicológicos e médicos adicionais, em casos onde haja suspeita de aproveitamento abusivo da declaração de autodeterminação de género para influenciar as condições prisionais.

Antes de se identificar como mulher, Marla-Svenja Liebich criticava a "ideologia de género" e chamava "parasitas" aos participantes em desfiles LGBTQI+.

