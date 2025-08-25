Polícia francesa detém suspeito depois de encontrar quatro corpos no rio Sena

A polícia francesa deteve um homem suspeito de homicídio, após a descoberta de quatro corpos no rio Sena, nos arredores de Paris, no início deste mês, informou esta segunda-feira o advogado do suspeito.

“O meu cliente está a ser interrogado em relação a estes quatro homicídios e encontra-se sob custódia. Exerceu o seu direito ao silêncio durante o interrogatório perante o juiz de instrução”, disse o advogado Antoine Ory.

Por razões legais, Ory afirmou não poder revelar a identidade do cliente, que foi detido na semana passada e formalmente colocado sob investigação no domingo, sob suspeita dos homicídios.

Os quatro corpos foram encontrados próximos uns dos outros no Sena, perto de Choisy-Le-Roi, na periferia sudeste da capital francesa, segundo relatos da imprensa local.

Duas das vítimas eram sem-abrigo. Outra vítima era um homem francês de 48 anos, e a quarta um argelino de 21 anos; ambos residiam na zona, de acordo com os mesmos relatos.

O caso está a ser investigado pelo Ministério Público de Créteil, nos subúrbios de Paris, que não quis prestar mais comentários.