Rússia abate 21 'drones' ucranianos, dois dirigiam-se para Moscovo

As defesas aéreas russas abateram dois 'drones' que se dirigiam para Moscovo, num ataque ucraniano com 21 aparelhos não tripulados lançados sobre seis regiões do país, entre a noite de domingo e esta segunda-feira, afirmou o Ministério da Defesa russo.

"Das 23h00 do dia 24 de agosto às 07h00 do dia 25 de agosto (no horário local), os sistemas de defesa aérea intercetaram e destruíram 21 'drones' ucranianos de asa fixa", indicou o comunicado militar publicado na rede social Telegram.

De acordo com o comando militar russo, três das aeronaves não tripuladas foram destruídas perto de Moscovo, duas das quais dirigiam-se para a capital russa. "Os especialistas dos serviços de emergência estão a trabalhar junto ao local onde caíram fragmentos do 'drone'", declarou o presidente da Câmara de Moscovo, Sergei Sobyanin, no Telegram.

No domingo, a Ucrânia já tinha atacado com 'drones' o terminal da empresa de gás russa NOVATEK, no porto de Ust-Luga, perto da foz do rio Luga, no golfo da Finlândia, a cerca de 900 quilómetros do ponto mais próximo da fronteira com a Ucrânia.

"Na manhã de domingo, 10 'drones' foram abatidos sobre o porto de Ust-Luga", escreveu o governador da região de Leninegrado, Alexander Drozdenko, no Telegram.

A autoridade regional acrescentou que ocorreu um incêndio no terminal da NOVATEK devido à queda de fragmentos do 'drone', que não causou vítimas nem danos nos tanques de combustível.