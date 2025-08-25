Menu
SpaceX cancela voo teste do foguetão Starship

25 ago, 2025 - 09:55 • Lusa

Esta seria a quarta missão deste tipo este ano. As três anteriores resultaram na perda da nave espacial.

A+ / A-

A SpaceX, empresa de Elon Musk, cancelou no domingo um voo de teste do foguetão Starship, naquele que foi mais um revés para o multimilionário após uma série de testes marcados por explosões.

"O 10.º voo da Starship foi hoje cancelado para se resolver um problema com os sistemas terrestres", anunciou a SpaceX na rede social X.

Essa mensagem foi divulgada à mesma esta segunda-feira em que estava previsto o lançamento do foguetão da base da empresa no Texas, no sul dos Estados Unidos.

Esta seria a quarta missão deste tipo este ano. As três anteriores resultaram na perda da nave espacial.

No último teste, realizado no final de maio, o foguetão sofreu uma "desmontagem rápida e imprevista" uma hora após descolar da base.

Musk tem insistido que a versão final da Starship será a nave que levará humanos até Marte.

Além disso, a NASA escolheu este foguetão para levar astronautas norte-americanos à Lua pela primeira vez em mais de meio século, no âmbito da missão Artemis III, prevista para meados de 2027.

