Três mortos e um ferido grave em queda de helicóptero na Ilha de Wight

25 ago, 2025 - 12:02 • Reuters
Três mortos e um ferido grave é o balanço da queda de um helicóptero, esta segunda-feira, num campo perto de uma cidade balnear na Ilha de Wight, no Reino Unido, informou a polícia.
A Polícia de Hampshire e da Ilha de Wight disse ter recebido o alerta às 9h24 sobre a queda de um helicóptero num campo próximo de Ventnor.
As autoridades ainda não divulgaram informação sobre a identidade das vítimas ou possíveis causas do incidente.
A imprensa britânica avança que o helicóptero, modelo G-OCLV, pertence à empresa Northumbria e que se despenhou-se durante uma aula de voo.
Uma equipa de cuidados intensivos, incluindo um médico e um paramédico especializado, foi enviada para o local. Confirmaram que uma pessoa foi transportada por via aérea para o hospital.
[notícia atualizada às 18h24]