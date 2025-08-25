Menu
Acidente

Três mortos e um ferido grave em queda de helicóptero na Ilha de Wight

25 ago, 2025 - 12:02 • Reuters

Incidente terá acontecido durante uma aula de voo.

A+ / A-

Três mortos e um ferido grave é o balanço da queda de um helicóptero, esta segunda-feira, num campo perto de uma cidade balnear na Ilha de Wight, no Reino Unido, informou a polícia.

A Polícia de Hampshire e da Ilha de Wight disse ter recebido o alerta às 9h24 sobre a queda de um helicóptero num campo próximo de Ventnor.

As autoridades ainda não divulgaram informação sobre a identidade das vítimas ou possíveis causas do incidente.

A imprensa britânica avança que o helicóptero, modelo G-OCLV, pertence à empresa Northumbria e que se despenhou-se durante uma aula de voo.

Uma equipa de cuidados intensivos, incluindo um médico e um paramédico especializado, foi enviada para o local. Confirmaram que uma pessoa foi transportada por via aérea para o hospital.

[notícia atualizada às 18h24]

