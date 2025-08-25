Menu
Guerra na Ucrânia

Zelensky anuncia encontro entre responsáveis ucranianos e dos EUA

25 ago, 2025 - 12:43 • Ana Kotowicz com Reuters

Zelensky, que falava ao lado do primeiro-ministro da Noruega, diz ter agendado um encontro com Keith Kellogg, o enviado especial dos Estados Unidos.

(Em atualização)

Os responsáveis dos EUA e da Ucrânia deverão reunir-se ainda esta semana e o Presidente ucraniano planeia encontrar-se com o enviado especial dos EUA para preparar um futuro encontro com Vladimir Putin. O anúncio foi feito por Volodymyr Zelensky, esta segunda-feira, em Kiev, durante uma conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro da Noruega.

Falando aos jornalistas, Zelensky disse que quer conversar com Keith Kellogg sobre uma possível reunião com o Presidente russo. Apesar de esse ter sido oprincipal resultado do encontro, em Washington, entre o Presidente ucraniano e Donald Trump (a que se seguiu uma segunda reunião na qual participaram líderes europeus), o Kremlin tem dado sinais de estar hesitante.

Trump anuncia preparativos para reunião entre Zelensky e Putin

Trump anuncia preparativos para reunião entre Zelensky e Putin

A mensagem de Donald Trump foi divulgada nas redes(...)

Depois de Sergei Lavrov, chefe da diplomacia russa, ter dito que Putin só se encontrará com Zelensky se Kiev ceder às exigências de Moscovo, o Presidente ucraniano acusou a Rússia detudo fazer para evitar o encontro dos dois chefes de Estado.

Zelensky, durante a conferência de imprensa, disse ainda que no encontro entre norte-americanos e ucranianos deverão ser discutidas eventuais garantias de segurança para a Ucrânia.

