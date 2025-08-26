Alemanha não se vai juntar à iniciativa dos aliados para reconhecer o Estado Palestiniano

26 ago, 2025 - 10:54 • Reuters
O ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Friedrich Merz, afirmou esta terça-feira que a Alemanha não se vai juntar à iniciativa dos aliados ocidentais para reconhecer o Estado Palestiniano na Assembleia Geral das Nações Unidas, no próximo mês.
Merz falou numa conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, que afirmou no mês passado que o Canadá planeava reconhecer o Estado Palestiniano na Assembleia Geral, após anúncios semelhantes da França e do Reino Unido.
"A posição do governo federal é clara quanto ao possível reconhecimento do Estado Palestiniano", disse Merz.
"O Canadá sabe disso. Não nos juntaremos a esta iniciativa. Não vemos os requisitos cumpridos".