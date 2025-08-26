Menu
  Noticiário das 10h
  26 ago, 2025
Austrália expulsa embaixador do Irão depois de ataques antisemitas

26 ago, 2025 - 08:35 • João Malheiro

A Austrália expulsou o embaixador do Irão depois de acusar o país de ter planeado e executado dois ataques antisemitas nas cidades de Sydney e Melbourne.

Atos de vandalismo e ataques antisemitas, muitos envolvendo fogo posto, têm sido recorrentes na Austrália, desde o escalar do conflito entre Israel e o Hamas.

Dois homens foram presos em dezembro por terem queimado uma sinagoga construída nos anos 60, num subúrbio de Melbourne. Noutro ataque, um restaurante de comida judaica em Sydney foi destruído.

O primeiro-ministro australiano anunciou esta terça-feira que o país reuniu informação fiável de que o Irão coordenou diretamente pelo menos dois desses ataques, havendo forte probabilidades de estar por trás de mais ocorrências.

A embaixada de Israel em solo australiano já reagiu, parabenizando o país pela decisão e defendendo que o Irão "não só é uma ameaça a judeus e a Israel, mas a todo o mundo livre".

É um momento de aproximação nas relações entre Israel e Austrália, depois de alguma tensão devido ao reconhecimento do Estado da Palestina por parte do governo australiano a 11 de agosto.

Milhares de australianos têm protestado nas ruas contra a guerra que tem desolado a Faixa de Gaza.

Israel lançou uma vasta operação militar no território, que já provocou mais de 62 mil mortos, na maioria civis, segundo as autoridades locais.

