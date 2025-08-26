Menu
Descoberto planeta em volta de jovem astro semelhante ao sol

26 ago, 2025 - 15:38 • Lusa

Uma equipa internacional de astrónomos descobriu um planeta numa fase inicial de formação em volta de um jovem astro semelhante ao sol, noticiou esta terça-feira a agência EFE.

Os cientistas estimam que o exoplaneta tem cerca de cinco milhões de anos e que é um gigante gasoso de tamanho idêntico a Júpiter.

A descoberta, publicada esta terça-feira na revista Astrophysical Journal Letters, foi feita por investigadores das universidades de Leiden (Países Baixos), Galway (Irlanda) e Arizona (Estados Unidos).

A descoberta foi possível graças ao telescópio VLT do Observatório Europeu do Sul (ESO), um dos mais avançados do mundo, localizado no deserto de Atacama, no Chile.

O novo planeta foi batizado como WISPIT 2b.

Christian Ginski, um dos autores do estudo e investigador da Universidade de Galway, explicou que ao observarem esta estrela jovem com o VLT detetaram "um disco de poeira de múltiplos anéis, completamente inesperado e excecionalmente bonito".

"Quando vimos este disco com múltiplos anéis pela primeira vez, soubemos que tínhamos de tentar detetar um planeta dentro dele", acrescentou.

Esta é a segunda vez que é descoberto um planeta nesta etapa evolutiva em volta de uma versão jovem do sol. A primeira foi em 2018, por uma equipa de investigação da qual Ginski também fez parte.

O WISPIT 2b é também a primeira deteção inequívoca de um planeta num disco com múltiplos anéis, o que o torna o laboratório ideal para estudar a interação planeta-disco e a evolução posterior.

