Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

EUA negoceiam energia com Rússia enquanto discutem sanções com a Ucrânia

26 ago, 2025 - 08:15 • João Malheiro

Estas conversas são vistas como um incentivo para o Kremlin concordar em chegar a um acordo de paz.

A+ / A-

Os Estados Unidos da América (EUA) conversaram nas últimas semanas quer com a Rússia, quer com a Ucrânia, mas por razões diferentes.

De acordo com a Reuters, negociadores norte-americanos e russos discutiram eventuais acordos na área da energia, à margem das discussões pelo fim na guerra da Ucrânia.

Estas conversas são vistas como um incentivo para o Kremlin concordar em chegar a um acordo de paz, até porque o setor energético russo tem sido alvo de constantes sanções, desde o início do conflito.

Em causa, esteve a hipótese dos EUA voltarem a ser parceiros dos projetos de gás e petróleo da Rússia. Ou vender material norte-americano para extração de gás natural à Rússia.

Foi, ainda, debatido a possibilidade do país norte-americano comprar navios russos capacitados para navegar por gelo.

Já nas últimas horas desta terça-feira, Estados Unidos e Ucrânia discutiram potenciais sanções económicas e outros meios de pressionar a Rússia.

É uma indicação avançada por Volodomyr Zelensky que diz ter falado com o enviado norte-americano Keith Kellog, que se encontrava de visita a Kiev.

O líder ucraniano esclareceu também que Washington e Kiev estiveram a desenvolver garantias de segurança.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?