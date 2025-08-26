EUA negoceiam energia com Rússia enquanto discutem sanções com a Ucrânia

Os Estados Unidos da América (EUA) conversaram nas últimas semanas quer com a Rússia, quer com a Ucrânia, mas por razões diferentes.

De acordo com a Reuters, negociadores norte-americanos e russos discutiram eventuais acordos na área da energia, à margem das discussões pelo fim na guerra da Ucrânia.

Estas conversas são vistas como um incentivo para o Kremlin concordar em chegar a um acordo de paz, até porque o setor energético russo tem sido alvo de constantes sanções, desde o início do conflito.

Em causa, esteve a hipótese dos EUA voltarem a ser parceiros dos projetos de gás e petróleo da Rússia. Ou vender material norte-americano para extração de gás natural à Rússia.

Foi, ainda, debatido a possibilidade do país norte-americano comprar navios russos capacitados para navegar por gelo.

Já nas últimas horas desta terça-feira, Estados Unidos e Ucrânia discutiram potenciais sanções económicas e outros meios de pressionar a Rússia.

É uma indicação avançada por Volodomyr Zelensky que diz ter falado com o enviado norte-americano Keith Kellog, que se encontrava de visita a Kiev.

O líder ucraniano esclareceu também que Washington e Kiev estiveram a desenvolver garantias de segurança.