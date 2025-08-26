Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Governo de França à beira do abismo

26 ago, 2025 - 00:36 • Ricardo Vieira, com Reuters

Bayrou pediu uma moção de confiança, que será votada a 8 de setembro no Parlamento, para validar o seu plano de austeridade orçamental. Três partidos da oposição já indiciaram sentido de voto.

A+ / A-

O Governo minoritário de França, liderado pelo primeiro-ministro François Bayrou, pode cair já no próximo mês.

Bayrou pediu uma moção de confiança, que será votada a 8 de setembro no Parlamento, para validar o seu plano de austeridade orçamental de 44 mil milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Três dos principais partidos da oposição já anunciaram que não vão dar voto de confiança e o Governo pode cair.

A extrema-direita do Rassemblement National, os Verdes e os Socialistas — cujo apoio será crucial para a sobrevivência política de Bayrou — afirmaram não ver forma de apoiar o executivo.

Caso perca o voto de confiança na Assembleia Nacional, o Governo de Bayrou cairá, mergulhando o país numa nova crise política.

A incerteza já provocou reações nos mercados: o prémio de risco das obrigações francesas face às alemãs subiu cinco pontos base, atingindo o valor mais alto desde meados de junho. O principal índice bolsista francês, o CAC-40, encerrou o dia com uma queda de 1,6%.

Se o governo for derrubado, o Presidente Emmanuel Macron poderá nomear imediatamente um novo primeiro-ministro, manter Bayrou num Governo de gestão ou convocar eleições antecipadas.

Macron já perdera o anterior chefe de Governo, Michel Barnier, também na sequência de uma moção de censura sobre o orçamento, em finais de 2024 — apenas três meses após este ter assumido funções, na sequência de legislativas antecipadas em julho desse ano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 0h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?