Governo de França à beira do abismo

O Governo minoritário de França, liderado pelo primeiro-ministro François Bayrou, pode cair já no próximo mês.



Bayrou pediu uma moção de confiança, que será votada a 8 de setembro no Parlamento, para validar o seu plano de austeridade orçamental de 44 mil milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Três dos principais partidos da oposição já anunciaram que não vão dar voto de confiança e o Governo pode cair.

A extrema-direita do Rassemblement National, os Verdes e os Socialistas — cujo apoio será crucial para a sobrevivência política de Bayrou — afirmaram não ver forma de apoiar o executivo.

Caso perca o voto de confiança na Assembleia Nacional, o Governo de Bayrou cairá, mergulhando o país numa nova crise política.

A incerteza já provocou reações nos mercados: o prémio de risco das obrigações francesas face às alemãs subiu cinco pontos base, atingindo o valor mais alto desde meados de junho. O principal índice bolsista francês, o CAC-40, encerrou o dia com uma queda de 1,6%.

Se o governo for derrubado, o Presidente Emmanuel Macron poderá nomear imediatamente um novo primeiro-ministro, manter Bayrou num Governo de gestão ou convocar eleições antecipadas.

Macron já perdera o anterior chefe de Governo, Michel Barnier, também na sequência de uma moção de censura sobre o orçamento, em finais de 2024 — apenas três meses após este ter assumido funções, na sequência de legislativas antecipadas em julho desse ano.