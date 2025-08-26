Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo para Gaza

26 ago, 2025 - 08:33 • Lusa

Espera-se que várias marchas e protestos tenham lugar em todo o país ao longo do dia, culminando às 20h00 (18h00 em Lisboa) com uma manifestação na chamada Praça dos Reféns, em Telavive.

A+ / A-

Vários grupos de manifestantes bloquearam esta terça-feira algumas das principais estradas de Israel para exigir um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias Efe.

Alguns dos manifestantes incendiaram pneus para perturbar o trânsito em vários cruzamentos da cidade e outros protestaram em frente de casa de vários ministros israelitas, mostram imagens partilhadas nas redes sociais por vários grupos pró-democracia israelitas.

As manifestações são parte de uma série de protestos convocados para hoje pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares das pessoas raptadas nos ataques do grupo palestiniano Hamas de 7 de outubro.

Há semanas que este grupo pede ao Governo israelita para pôr um ponto final na guerra e o regresso dos reféns.

"Peço à população que saia à rua connosco, só com a nossa força poderemos chegar a um acordo global e acabar com a guerra. O Governo abandonou-os, mas o povo vai trazê-los de volta", disse Einav Zangauker, mãe do refém israelita Matan Zangauker, durante uma declaração à imprensa em Telavive partilhada pelo fórum.

Espera-se que várias marchas e protestos tenham lugar em todo o país ao longo do dia, culminando às 20h00 (18h00 em Lisboa) com uma manifestação na chamada Praça dos Reféns, em Telavive.

A 17 de agosto, num evento semelhante, centenas de milhares de manifestantes encheram as ruas do centro de Telavive para exigir um acordo que ponha fim à guerra, numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, segue em frente com os planos de intensificar a ofensiva e tomar a cidade de Gaza.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?