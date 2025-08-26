Manifestantes bloqueiam estradas em Israel para exigir acordo para Gaza

Vários grupos de manifestantes bloquearam esta terça-feira algumas das principais estradas de Israel para exigir um acordo de cessar-fogo e a libertação dos reféns na Faixa de Gaza, informou a agência de notícias Efe.

Alguns dos manifestantes incendiaram pneus para perturbar o trânsito em vários cruzamentos da cidade e outros protestaram em frente de casa de vários ministros israelitas, mostram imagens partilhadas nas redes sociais por vários grupos pró-democracia israelitas.

As manifestações são parte de uma série de protestos convocados para hoje pelo Fórum das Famílias dos Reféns e Desaparecidos, que representa a maioria dos familiares das pessoas raptadas nos ataques do grupo palestiniano Hamas de 7 de outubro.

Há semanas que este grupo pede ao Governo israelita para pôr um ponto final na guerra e o regresso dos reféns.

"Peço à população que saia à rua connosco, só com a nossa força poderemos chegar a um acordo global e acabar com a guerra. O Governo abandonou-os, mas o povo vai trazê-los de volta", disse Einav Zangauker, mãe do refém israelita Matan Zangauker, durante uma declaração à imprensa em Telavive partilhada pelo fórum.

Espera-se que várias marchas e protestos tenham lugar em todo o país ao longo do dia, culminando às 20h00 (18h00 em Lisboa) com uma manifestação na chamada Praça dos Reféns, em Telavive.

A 17 de agosto, num evento semelhante, centenas de milhares de manifestantes encheram as ruas do centro de Telavive para exigir um acordo que ponha fim à guerra, numa altura em que o primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, segue em frente com os planos de intensificar a ofensiva e tomar a cidade de Gaza.