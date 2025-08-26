Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Portugal condena ataque israelita "inqualificável" a hospital em Gaza

26 ago, 2025 - 00:53 • Lusa

"Os jornalistas, os civis e os profissionais de saúde devem ser protegidos incondicionalmente", defende o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A+ / A-
Vídeo. Ataque a hospital em Gaza faz dezenas de mortos, incluindo jornalistas
Vídeo. Ataque a hospital em Gaza faz dezenas de mortos, incluindo jornalistas

O Governo português condenou esta segunda-feira o ataque israelita contra o hospital Nasser, em Gaza, considerando-o "inqualificável", e lembrou que os jornalistas, os civis e os profissionais de saúde "devem ser protegidos incondicionalmente".

"O ataque israelita ao Hospital Nasser em Gaza é inqualificável. Os jornalistas, os civis e os profissionais de saúde devem ser protegidos incondicionalmente", destacou o Ministério dos Negócios Estrangeiros, numa publicação na rede social X.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ministério liderado por Paulo Rangel vincou ainda, na mesma nota, que "o cessar fogo é um imperativo da mais elementar humanidade e não pode mais ser adiado".

Vários países condenaram hoje o ataque israelita ao hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul da Faixa de Gaza, que matou pelo menos 20 pessoas, incluindo cinco jornalistas.

Israel bombardeou o hospital Nasser, esta manhã e, quando jornalistas e socorristas chegaram ao local para ajudar as vítimas e documentar o que aconteceu, voltou a bombardeá-lo, segundo o Ministério da Saúde de Gaza, numa técnica conhecida como "golpe duplo".

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, definiu o ataque como "um trágico acidente".

Ainda hoje, um sexto jornalista, Hasan Douhan, do jornal diário palestiniano Al Hayat, foi morto a tiro em Al Mawasi, no sul de Gaza.

Com a morte de Douhan, o número total de repórteres e influenciadores digitais mortos na ofensiva israelita sobe para 246, tornando a guerra em Gaza uma das mais mortais para a imprensa na história.

Israel tem em curso uma ofensiva militar na Faixa de Gaza desde que sofreu um ataque do Hamas em 07 de outubro de 2023, que causou cerca de 1.200 mortos e 250 reféns.

De acordo com dados divulgados pelas autoridades do enclave palestiniano, a ofensiva lançada por Israel em Gaza já fez cerca de 62.700 mortos.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 26 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?