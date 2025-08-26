Tufão Kajiki mata 3 pessoas no Vietname e inunda ruas de Hanói

26 ago, 2025 - 07:57 • Reuters
O tufão Kajiki matou pelo menos três pessoas e feriu outras 10 no Vietname, informaram as autoridades esta terça-feira, alertando que as fortes chuvas podem causar inundações e deslizamentos de terra.
A tempestade danificou quase 7.000 casas, inundou 28.800 hectares de plantações de arroz e derrubou 18.000 árvores, informou o governo em comunicado. Também derrubou 331 postes de energia, causando apagões generalizados nas províncias de Thanh Hoa, Nghe An, Ha Tinh, Thai Nguyen e Phu Tho.
Ruas da capital, Hanói, ficaram severamente inundadas com as fortes chuvas que caíram na manhã de terça-feira, paralisando o trânsito. Carros foram vistos submersos até ao tejadilho.
As águas das cheias também atingiram zonas residenciais na cidade, que se prepara para receber o maior desfile do Dia Nacional do país em décadas na próxima semana, quando se celebra o 80º aniversário da sua fundação.
Vídeos nos meios de comunicação estatais mostraram que a água do Lago Oeste, o maior lago de Hanói, transbordou, com a continuação da chuva.
Várias aldeias na província de Bac Ninh também foram isoladas devido às inundações, segundo relatos dos meios de comunicação estatais.
Depois de atingir a costa centro-norte do Vietname na tarde de segunda-feira, o Kajiki enfraqueceu e tornou-se uma depressão tropical ao deslocar-se para o Laos na manhã de terça-feira, informou a agência meteorológica nacional.
A agência alertou que a chuva vai continuar em várias partes do norte do Vietname, com algumas áreas a poderem atingir até 150 milímetros (6 polegadas) em seis horas, o que pode causar inundações repentinas e deslizamentos de terra.
Antes de chegar ao Vietname, o Kajiki contornou a costa sul da Ilha de Hainan, na China, no domingo, obrigando a cidade de Sanya, na ilha, a fechar o comércio e os transportes públicos.