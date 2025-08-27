Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Air China desvia voo entre Londres e Pequim para a Sibéria devido a avaria

27 ago, 2025 - 08:55 • Lusa

O serviço de localização de voos FlightAware mostra que o avião, um Boeing 777, aterrou no aeroporto de Nizhnevartovsk, no centro da Rússia, ao início da manhã de terça-feira.

A+ / A-

Um voo da Air China, que fazia a ligação entre Londres e Pequim, sofreu na terça-feira uma falha mecânica e fez uma aterragem alternativa no aeroporto russo de Nizhnevartovsk, indicou hoje a companhia aérea.

Na conta oficial do Weibo - uma rede social chinesa semelhante à X - a Air China declarou que o voo CA856 sofreu uma falha mecânica não especificada durante o percurso e efetuou uma aterragem alternativa de acordo com os procedimentos, após o que enviou outra aeronave para cobrir a restante viagem.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O serviço de localização de voos FlightAware mostra que o avião, um Boeing 777, aterrou no aeroporto de Nizhnevartovsk, no centro da Rússia, ao início da manhã de terça-feira.

De acordo com relatos citado pelo jornal chinês Southern Metropolis Daily, foram colocadas camas no aeródromo e distribuídas refeições aos passageiros.

Cerca de 13 horas depois, os passageiros embarcaram num novo avião e seguiram para Pequim.

A companhia aérea acrescentou que o segundo voo chegou ao aeroporto de Pequim hoje às 4h40 locais (20h40 de terça-feira em Lisboa).

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 9h
  • 27 ago, 2025
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?