Air China desvia voo entre Londres e Pequim para a Sibéria devido a avaria

27 ago, 2025 - 08:55 • Lusa
Um voo da Air China, que fazia a ligação entre Londres e Pequim, sofreu na terça-feira uma falha mecânica e fez uma aterragem alternativa no aeroporto russo de Nizhnevartovsk, indicou hoje a companhia aérea.
Na conta oficial do Weibo - uma rede social chinesa semelhante à X - a Air China declarou que o voo CA856 sofreu uma falha mecânica não especificada durante o percurso e efetuou uma aterragem alternativa de acordo com os procedimentos, após o que enviou outra aeronave para cobrir a restante viagem.
O serviço de localização de voos FlightAware mostra que o avião, um Boeing 777, aterrou no aeroporto de Nizhnevartovsk, no centro da Rússia, ao início da manhã de terça-feira.
De acordo com relatos citado pelo jornal chinês Southern Metropolis Daily, foram colocadas camas no aeródromo e distribuídas refeições aos passageiros.
Cerca de 13 horas depois, os passageiros embarcaram num novo avião e seguiram para Pequim.
A companhia aérea acrescentou que o segundo voo chegou ao aeroporto de Pequim hoje às 4h40 locais (20h40 de terça-feira em Lisboa).