Alemanha muda serviço militar e Merz diz que Rússia é a maior ameaça à UE

O chanceler alemão afirmou esta quarta-feira, em conferência de imprensa, que a Rússia é e continuará a ser, durante muito tempo, a maior ameaça à segurança da Europa. A declaração de Friedrich Merz surge após o Conselho de Ministros alemão ter aprovado um projeto de lei que introduz o serviço militar voluntário.

O objetivo é reforçar a defesa nacional face às preocupações com a segurança em relação à Rússia. O texto abre também a porta à possível reintrodução da conscrição obrigatória.

O Ministério da Defesa espera que o programa voluntário de seis meses ajude a duplicar o número de reservistas treinados — atualmente cerca de 100 mil — e que parte dos voluntários venha a seguir carreira no serviço ativo.

O projeto deverá enfrentar uma tramitação difícil no parlamento, sendo considerado um teste ao compromisso da Alemanha em reforçar a defesa nacional num contexto de crescentes ameaças de segurança, após a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022.

A Alemanha aboliu o anterior sistema de serviço militar obrigatório em 2011 e, desde então, tem enfrentado dificuldades em atingir as metas de recrutamento.

Defesa quer aumentar o número de soldados em serviço para 260 mil



O ministro da Defesa, Boris Pistorius, quer aumentar o número de soldados em serviço de 180 mil para 260 mil até ao início da década de 2030, de forma a cumprir as novas metas de forças da NATO e fortalecer as defesas alemãs — parte de um plano de aumento do investimento militar.

“A Bundeswehr tem de crescer”, disse Pistorius em conferência de imprensa, ao lado de Merz. “A situação internacional de segurança, sobretudo a postura agressiva da Rússia, torna isso necessário. Não precisamos apenas de forças bem equipadas — já estamos nesse caminho. Mas também precisamos de uma Bundeswehr forte em termos de efetivos. Só assim a dissuasão será verdadeiramente credível perante a Rússia.”

O projeto de lei define metas anuais de recrutamento para o novo regime voluntário: 20 mil em 2026, aumentando para 38 mil em 2030.

Se estes números não forem atingidos, o governo poderá optar por reintroduzir a conscrição obrigatória, com aprovação parlamentar, de acordo com a versão mais recente do diploma.

O texto já prevê alguns elementos obrigatórios: todos os jovens do sexo masculino terão de preencher um questionário online sobre a sua disponibilidade e capacidades para o serviço militar ao completarem 18 anos, de forma a permitir uma melhor avaliação do potencial humano disponível.

Críticas e divisões políticas

Críticos, sobretudo entre os conservadores que apoiam o chanceler Merz, consideram que a exigência de aprovação parlamentar poderá atrasar a reintrodução da conscrição. Defendem que a lei deveria acionar automaticamente o recrutamento obrigatório caso as metas não sejam cumpridas.

Deputados do SPD, partido de Pistorius e parceiro júnior da coligação de Merz, argumentam que a prioridade deve ser tornar a Bundeswehr um empregador atrativo, em vez de regressar ao serviço obrigatório.

Nos últimos anos, o Ministério da Defesa intensificou campanhas regionais de publicidade, criou “lounges” de carreira e campos de grupo, além de abrir novos centros de visitas às tropas, para tentar atrair mais recrutas.

As Forças Armadas reportaram um aumento de 28% no número de recrutas — mais de 13.700 pessoas entre janeiro e finais de julho — em comparação com o mesmo período do ano passado, naquele que o ministério descreveu como o crescimento mais acentuado em anos.