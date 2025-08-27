Ataque a escola católica nos EUA investigado como "terrorismo doméstico" e "crime de ódio"

O ataque desta quarta-feira contra uma escola católica, em Minneapolis, no Estados Unidos, está a ser investigado como “terrorismo doméstico” e um “crime de ódio contra católicos”. A informação foi avançada pelo diretor do FBI, Kash Patel, numa publicação nas redes sociais. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui Duas crianças de oito e 10 anos morreram e 17 pessoas ficaram feridas quando um atirador abriu fogo contra uma escola católica, em Minneapolis, no estado do Minnesota.

A suspeita foi identificada como Robin Westman, de 23 anos. Abriu fogo contra os alunos durante a celebração da missa no terceiro dia de escola após o regresso às aulas. Disparou dezenas de tiros, com uma espingarda, uma caçadeira e uma pistola, de acordo com as autoridades.

As armas foram adquiridas de forma legal, revelou a Polícia de Minneapolis. A atiradora tinha cadastro por pequenos delitos e suicidou-se após o ataque. As causas do ataque ainda são desconhecidas.