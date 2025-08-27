Menu
  Noticiário das 21h
  27 ago, 2025
Guerra na Ucrânia

Ataque russo danifica empresa energética na região de Poltava

27 ago, 2025 - 08:13 • Olímpia Mairos

O ataque com drones russos também cortou a energia em algumas zonas da cidade de Sumy, no norte da Ucrânia.

Um ataque russo danificou esta madrugada uma empresa do setor energético na região de Poltava, na Ucrânia.

Segundo o governador Volodymyr Kohut, o ataque interrompeu temporariamente o fornecimento de energia aos consumidores na Ucrânia, que já foi restabelecida.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

O ataque com drones durante a noite também cortou a energia em partes da cidade de Sumy, no norte do país, depois de a Rússia ter atacado instalações de infraestruturas críticas, afirmaram as autoridades locais.

Todas as instalações de abastecimento de água ficaram sem energia e dependiam de sistemas de emergência na manhã de quarta-feira, de acordo com o chefe da administração militar da cidade de Sumy, Serhii Kryvosheienko.

