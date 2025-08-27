Ataque russo danifica empresa energética na região de Poltava

27 ago, 2025 - 08:13 • Olímpia Mairos
Um ataque russo danificou esta madrugada uma empresa do setor energético na região de Poltava, na Ucrânia.
Segundo o governador Volodymyr Kohut, o ataque interrompeu temporariamente o fornecimento de energia aos consumidores na Ucrânia, que já foi restabelecida.
O ataque com drones durante a noite também cortou a energia em partes da cidade de Sumy, no norte do país, depois de a Rússia ter atacado instalações de infraestruturas críticas, afirmaram as autoridades locais.
Todas as instalações de abastecimento de água ficaram sem energia e dependiam de sistemas de emergência na manhã de quarta-feira, de acordo com o chefe da administração militar da cidade de Sumy, Serhii Kryvosheienko.