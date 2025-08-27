Menu
  Noticiário das 21h
  27 ago, 2025
nos arredores de Paris

Autoridades francesas encontram quinto corpo no rio Sena

27 ago, 2025 - 15:16 • Reuters

A polícia francesa deteve no início da semana um homem suspeito do homicídio dos quatro homens cujos corpos foram encontrados a 13 de Agosto em Choisy-le-Roi.

As autoridades retiraram o corpo de um homem do rio Sena, numa zona periférica de Paris onde, no início deste mês, tinham já sido encontrados outros quatro corpos, informou esta quarta-feira a procuradoria local.

O gabinete do procurador esclareceu que, até ao momento, não foi estabelecida qualquer ligação entre este novo achado e o caso anterior.

O corpo, ainda por identificar, foi descoberto na terça-feira em Charenton-le-Pont, a sudeste da capital francesa. As autoridades continuam a investigar a causa da morte.

A polícia francesa deteve no início da semana um homem suspeito do homicídio dos quatro homens cujos corpos foram encontrados a 13 de Agosto em Choisy-le-Roi, a montante de Charenton-le-Pont.

O suspeito é sem-abrigo, tal como duas das quatro vítimas. As outras eram um argelino de 21 anos que vivia nas proximidades e um francês de 48 anos.

