​Dinamarca pede desculpa a mulheres da Gronelândia por controlo forçado de natalidade

“Não podemos mudar o que aconteceu. Mas podemos assumir responsabilidade. Por isso, em nome da Dinamarca, quero dizer: desculpem”, afirmou a primeira-ministra, Mette Frederiksen.

A campanha de controlo de natalidade foi tornada pública em 2022, após revelações de que milhares de mulheres e raparigas, algumas com apenas 13 anos, foram submetidas à colocação de dispositivos intrauterinos sem o seu conhecimento ou consentimento, entre 1966 e 1991 — ano em que a Gronelândia assumiu controlo do seu sistema de saúde.

O gesto simbólico pretende melhorar as relações com o território semi-autónomo da Gronelândia, que está a ser cobiçado pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

O Governo da Dinamarca apresentou esta quarta-feira um pedido de desculpas públicas às mulheres da Gronelândia que foram alvo de uma campanha de controlo forçado de natalidade. A prática foi levada a cabo durante várias décadas.

O caso é um entre vários que têm vindo a ser denunciados nos últimos anos, envolvendo alegações de conduta imprópria por parte das autoridades dinamarquesas para com o povo da Gronelândia, atualmente um território semi-autónomo sob soberania dinamarquesa.

No mesmo dia, a Dinamarca convocou o principal diplomata norte-americano em Copenhaga, após informações de que cidadãos dos EUA estariam a realizar operações de influência encobertas na Gronelândia, segundo os serviços de informação dinamarqueses.

Em 2022, a Dinamarca já tinha pedido desculpa formalmente por um outro episódio polémico: uma experiência nos anos 50 em que várias crianças da Gronelândia foram levadas para a Dinamarca.

Entretanto, um grupo de mulheres gronelandesas, hoje com idades entre os 70 e os 80 anos, avançou com um processo judicial exigindo compensações pela campanha de controlo forçado de natalidade.

Até ao momento, a Dinamarca ainda não concedeu qualquer indemnização, alegando que está em curso uma investigação para apurar a dimensão do programa e as decisões que estiveram na sua origem. Os resultados deverão ser conhecidos no próximo mês.