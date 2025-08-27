Duas crianças mortas e 17 feridos em ataque a escola católica nos EUA

Um tiroteio numa escola católica na cidade de Minneapolis, estado norte-americano do Minnesota, vitimou duas crianças de 8 e 10 anos, e provocou 17 feridos, avança a agência Reuters. Depois do ataque, o atirador suicidou-se.



As autoridades da cidade informaram, numa conferência de imprensa na tarde de quarta-feira, que o atirador começou o ataque do lado de fora da igreja da escola, ao disparar através das janelas do espaço. "Disparar contra crianças é algo incompreensível", lamenta o Chefe da polícia de Minneapolis.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O chefe das autoridades adianta que o atirador, que tinha em sua posse três armas de fogo, teria cerca de 20 anos e não tem registo criminal.

Os familiares das vítimas já foram notificados do incidente.

Dos 17 feridos, 14 são crianças. Há 11 feridos hospitalizados, nove deles crianças. Quatro pacientes precisaram de ser sujeitos a cirurgias, de acordo com um representante do Centro Hospitalar de Hennepin.

As crianças estavam a celebrar uma missa quando se deu o ataque nesta escola, que pertence à Igreja Católica da Anunciação.

A polícia de Richfield, uma cidade vizinha, declarou ter avistado um homem armado com uma espingarda no local. Há testemunhas que descrevem ter ouvido entre 30 a 50 tiros.

A escola, com 395 alunos, acolhe crianças desde o jardim de infância até ao oitavo ano de escolaridade. As aulas tinham começado esta segunda-feira na instituição de ensino localizada numa área residencial na parte sudeste da maior cidade do Minnesota.



