Incêndios: Timor-Leste aprova donativo de 8,6 milhões de euros a Portugal

O Governo de Timor-Leste aprovou hoje, em reunião de Conselho de Ministros, um donativo de 10 milhões de dólares (8,6 milhões de euros) para apoiar a recuperação de danos causados pelos incêndios em Portugal.

A resolução, apresentada pelo primeiro-ministro timorense, Xanana Gusmão, "autoriza a concessão de um donativo no valor de 10 milhões de dólares à República portuguesa, destinado a apoiar a recuperação dos danos causados pelos incêndios", pode ler-se no comunicado do Conselho de Ministros.

No comunicado, o Governo timorense expressa também a sua solidariedade com as autoridades e povo portugueses face aos "graves incêndios florestais".

Portugal continental tem sido afetado por múltiplos incêndios rurais de grande dimensão desde julho, sobretudo nas regiões Norte e Centro.

Os fogos provocaram quatro mortos, incluindo um bombeiro, e vários feridos, alguns com gravidade, e destruíram total ou parcialmente casas de primeira e segunda habitação, bem como explorações agrícolas e pecuárias e área florestal.

Portugal ativou o Mecanismo Europeu de Proteção Civil, ao abrigo do qual dispõe de dois aviões Fire Boss, um helicóptero Super Puma e dois aviões Canadair.

Segundo dados provisórios do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) até hoje arderam cerca de 250 mil hectares no país.