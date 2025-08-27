Menu
  • Noticiário das 12h
  • 27 ago, 2025
Nuclear

Irão confirma entrada de inspetores da AIEA, mas ainda não há acordo final de cooperação

27 ago, 2025 - 11:37 • Reuters

“Não existe ainda um acordo final sobre a cooperação com a AIEA”, disse Abbas Araqchi, chefe da diplomacia iraniana.

Os inspetores da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), organismo de vigilância nuclear das Nações Unidas, entraram no Irão com o consentimento do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país, afirmou esta quarta-feira o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano.

As declarações foram divulgadas pela agência noticiosa parlamentar ICANA.

“Não existe ainda um acordo final sobre a cooperação com a AIEA”, disse Abbas Araqchi, acrescentando que “a substituição do combustível do reator nuclear de Bushehr [a única central nuclear em funcionamento no país] tem de ser realizada sob a supervisão dos inspetores da agência internacional.”

