Israel afirma ter intercetado míssil lançado do Iémen

O exército de Israel anunciou hoje ter intercetado um míssil lançado do Iémen, três dias após bombardeamentos israelitas contra alvos dos rebeldes Huthis na capital iemenita.

"Na sequência do disparo de sirenes em várias zonas de Israel, um míssil lançado a partir do Iémen foi intercetado" pela força aérea israelita, informou o exército, na plataforma de mensagens Telegram.

De acordo com uma jornalista da agência de notícias France-Presse, as sirenes soaram em Jerusalém.

Afirmando agir em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza, vítimas da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, os Huthis lançam regularmente ataques com mísseis e drones contra território israelita. No entanto, a maioria é intercetada.

Em resposta a esses ataques, o exército israelita informou ter bombardeado, no domingo, instalações militares dos Huthis, incluindo o palácio presidencial e um depósito de combustível em Sanaa, a capital, que está nas mãos dos rebeldes.

Os Huthis indicaram que os ataques tinham como alvo "uma estação da companhia petrolífera" e uma "central elétrica" e deram conta de dez mortos e 96 feridos.

Os Huthis, que controlam grandes partes do Iémen, em guerra civil desde 2014, fazem parte de uma aliança contra Israel criada pelo Irão, que inclui outros grupos como o Hamas e o xiita Hezbollah, no Líbano.