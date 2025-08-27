Menu
Renascença Renascença
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Em Destaque
A+ / A-

Médio Oriente

Israel afirma ter intercetado míssil lançado do Iémen

27 ago, 2025 - 08:41 • Lusa

De acordo com uma jornalista da agência de notícias France-Presse, as sirenes soaram em Jerusalém.

A+ / A-

O exército de Israel anunciou hoje ter intercetado um míssil lançado do Iémen, três dias após bombardeamentos israelitas contra alvos dos rebeldes Huthis na capital iemenita.

"Na sequência do disparo de sirenes em várias zonas de Israel, um míssil lançado a partir do Iémen foi intercetado" pela força aérea israelita, informou o exército, na plataforma de mensagens Telegram.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

De acordo com uma jornalista da agência de notícias France-Presse, as sirenes soaram em Jerusalém.

Afirmando agir em solidariedade com os palestinianos da Faixa de Gaza, vítimas da guerra entre Israel e o movimento islamita Hamas, os Huthis lançam regularmente ataques com mísseis e drones contra território israelita. No entanto, a maioria é intercetada.

Em resposta a esses ataques, o exército israelita informou ter bombardeado, no domingo, instalações militares dos Huthis, incluindo o palácio presidencial e um depósito de combustível em Sanaa, a capital, que está nas mãos dos rebeldes.

Os Huthis indicaram que os ataques tinham como alvo "uma estação da companhia petrolífera" e uma "central elétrica" e deram conta de dez mortos e 96 feridos.

Os Huthis, que controlam grandes partes do Iémen, em guerra civil desde 2014, fazem parte de uma aliança contra Israel criada pelo Irão, que inclui outros grupos como o Hamas e o xiita Hezbollah, no Líbano.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 21h
  • 27 ago, 2025
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Destaques V+

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Os 77 dias de Mourinho no Benfica

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

Israel: Manifestações contra a guerra em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

1.857 palestinianos mortos à procura de comida em Gaza

O que vê um português em Gaza?

O que vê um português em Gaza?