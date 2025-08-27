Milei retirado de ação de campanha após tentativa de agressão

27 ago, 2025 - 21:03 • Ricardo Vieira, com Reuters
O Presidente da Argentina foi retirado de uma ação de campanha pelos seguranças esta quarta-feira, na região de Buenos Aires, depois de manifestantes arremessarem pedras contra a viatura de Javier Milei.
Segundo testemunhas citadas pela agência Reuters, Milei e a irmã Karina Milei lideravam uma caravana automóvel na localidade de Lomas de Zamora quando foram alvo da tentativa de agressão.
Um grupo de manifestantes começou a atirar objetos e, pelo menos, uma pedra acertou no tejadilho da carrinha de caixa aberta onde seguia o Presidente argentino.
Os objetos passaram muito perto de Milei, mas o chefe de Estado não sofreu ferimentos.
A carrinha acelerou e abandonou a zona, enquanto manifestantes anti-governo gritavam “Fora, Milei”.
Entre a multidão também foram registados confrontos entre apoiantes e opositores de Milei, adianta a agência Reuters.
Na rede social X, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, disse que elementos da oposição “atacaram” a caravana do Presidente e que ninguém ficou ferido.
O incidente acontece numa altura em que pessoas próximas de Milei, incluindo a irmã, estão envolvidas num escândalo de corrupção sobre alegados subornos.