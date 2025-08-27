Menu
  Noticiário das 21h
  27 ago, 2025
Milei retirado de ação de campanha após tentativa de agressão

27 ago, 2025 - 21:03 • Ricardo Vieira, com Reuters

Caravana do Presidente argentino foi recebida com pedras e protestos na região de Buenos Aires.

O Presidente da Argentina foi retirado de uma ação de campanha pelos seguranças esta quarta-feira, na região de Buenos Aires, depois de manifestantes arremessarem pedras contra a viatura de Javier Milei.

Segundo testemunhas citadas pela agência Reuters, Milei e a irmã Karina Milei lideravam uma caravana automóvel na localidade de Lomas de Zamora quando foram alvo da tentativa de agressão.

Um grupo de manifestantes começou a atirar objetos e, pelo menos, uma pedra acertou no tejadilho da carrinha de caixa aberta onde seguia o Presidente argentino.

Os objetos passaram muito perto de Milei, mas o chefe de Estado não sofreu ferimentos.

A carrinha acelerou e abandonou a zona, enquanto manifestantes anti-governo gritavam “Fora, Milei”.

Entre a multidão também foram registados confrontos entre apoiantes e opositores de Milei, adianta a agência Reuters.

Na rede social X, o porta-voz presidencial, Manuel Adorni, disse que elementos da oposição “atacaram” a caravana do Presidente e que ninguém ficou ferido.

O incidente acontece numa altura em que pessoas próximas de Milei, incluindo a irmã, estão envolvidas num escândalo de corrupção sobre alegados subornos.

